5º RCC atira em Três Barras

O 5º Regimento de Carros de Combate – “Regimento Tenente Ary Rauen” – executou  o Tiro das Armas Coletivas no dia 13 de julho de 2017.

O Exercício foi realizado no Campo de Instrução Marechal Hermes (CIMH), em Três Barras (SC) e corou o Período de Adestramento Básico, permitindo que todas as frações se adestrem no emprego dos seus respectivos armamentos coletivos.

As guarnições de Carros de Combate realizaram o tiro embarcado com a metralhadora MG3 das VBCCC Leopard 1 A5 BR, o Pelotão de Exploradores atirou com a metralhadora MAG (7.62 mm) e as Seções de Comando dos Esquadrões atiraram com a metralhadora .50.