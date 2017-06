O 5Âș Regimento de Carros de Combate realizou no dia 7 de junho uma marcha de 16 km pelo interior do municĂ­pio de Rio Negro-PR.

A atividade iniciou com o acionamento do plano de chamada, onde todo o efetivo do Regimento foi mobilizado durante a noite para a execução da marcha.

O exercĂ­cio foi realizado durante a madrugada e contou com oficinas de desmontagem em montagem da metralhadora MAG e MG3, topografia de campanha, explosivos e primeiros socorros.

Fotografia: 2Âș Sgt Gobo.