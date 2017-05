No dia de 25 de maio, o 5Âș Regimento de Carros de Combate – “Regimento Tenente Ary Rauen” recebeu a visita do ColĂ©gio Cenecista SĂŁo JosĂ©, da cidade de Rio Negrinho/SC. A Escola conheceu um pouco a rotina de um quartel de cavalaria e tambĂ©m as novas instalaçÔes do Regimento. Na visita ao museu, aprendeu sobre a participação da Força ExpedicionĂĄria Brasileira, e do patrono do 5Âș RCC, o Tenente Ary Rauen, morto em combate na 2Âș Guerra Mundial.