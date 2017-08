DIA DO UNIFORME NO 5º RCC

O 5º Regimento de Carros de Combate realizou no dia 14 de agosto inspeção de uniforme em todo o seu efetivo, com objetivo de fazer cumprir o que preconiza a Portaria n.º 1.424, de 8 de outubro de 2015, que aprovou o Regulamento de Uniformes do Exército (RUE), que versa sobre a correta utilização dos diversos uniformes do Exército Brasileiro.

Ao usar o seu uniforme, o militar deve primar pela impecável aparência, mantendo-se sempre limpo, utilizando roupas bem apresentadas, polindo os metais e calçados, preservando as cores originais dos tecidos, mesmo frente ao desbotamento natural, conforme as especificações previstas no RUE, demonstrando, enfim, o respeito e o amor à farda que veste e externando o ânimo profissional e o entusiasmo com a carreira das armas.

Assim, ciente de que as Forças Armadas destacam-se entre as instituições de maior credibilidade no Brasil, o Soldado do Exército retribui tão dignificante distinção envergando seu uniforme com garbo e entusiasmo no cumprimento de suas missões constitucionais.