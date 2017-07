Herói de guerra rionegrense, o Sgt Max Wolf Filho recebe homenagem de militares

No dia 27 de julho, o 5º Regimento de Carros de Combate realizou uma comemoração alusiva ao 106º aniversário do Herói Rionegrense “Sargento Max Wolff Filho”, com o objetivo de comemorar o aniversário deste grande combatente do Exército Brasileiro.

O Sgt Max Wolf Filho nasceu em Rio Negro-PR em 29 de julho de 1911. Membro de uma família simples, foi auxiliar na torrefação de café de seu pai e escriturário numa companhia que explorava a navegação do rio Iguaçu, antes de ingressar na vida militar.

Atendendo ao chamado da pátria, alistou-se voluntariamente para compor a Força Expedicionária Brasileira (FEB), criada para lutar nos campos de batalha da Europa. Tombou como herói, à frente de sua patrulha, fazendo jus à sua alcunha de “Rei dos Patrulheiros”, em Biscaia, na região de Montese na Itália.

O evento contou com a presença do Cmt do 5º RCC, Tenente Coronel Jackson Rodrigues de Sousa Junior, autoridades locais e da comunidade Riomafrense, e também da ilustre presença do Ex-Combatente da FEB, Sr Reynaldo Pontarolli.