REGIMENTO TENENTE ARY RAUEN RECEBE NOVAS VIATURAS

O 5º Regimento de Carros de Combate – Regimento Tenente Ary Rauen – recebeu novas viaturas blindadas de transporte de pessoal M113B e viatura socorro Leopard “Berg Panzer”.

Os M113 estavam no Parque Regional de Manutenção/5 (Pq R Mnt/5), em Curitiba, para passar por um processo de repotencialização, no qual foram trocados o motor, lagartas, transmissão, entre outros equipamentos. Os novos blindados serão distribuídos entre as subunidades do 5º RCC.

O M113 é oriundo dos Estados Unidos e, possuindo 12 toneladas, é equipado com uma metralhadora Browning .50 e blindagem de alumínio. Foram fabricados mais de 80.000 unidades em todo o mundo, sendo usado em várias guerras como no Vietnã, Irã-Iraque e ainda hoje usado em operações no Iraque por tropas Norte Americanas.

O “Berg Panzer” é de fabricação alemã, e serve para prestar socorro e reboque aos blindados, fazer pequenos serviços de terraplanagem e é equipado com braço mecânico e guincho.