Tradição e integração marcam a “8ª Cavalgada do Quinto”

Nesse s√°bado, o 5¬ļ Regimento de Carros de Combate, a Prefeitura de Rio Negro e a Sociedade de Amigos e Ex-integrantes do 5¬ļ RCC uniram-se para realizar a 8¬™ ‚ÄúCavalgada do Quinto‚ÄĚ, como parte das atividades comemorativas da Semana da Cavalaria do Ex√©rcito.

O evento reuniu fam√≠lias de toda a regi√£o e mais de 150 cavaleiros e amazonas do munic√≠pio de Rio Negro e adjac√™ncias, al√©m de integrantes do 5¬ļ RCC, que percorreram o percurso entre o quartel¬†e a Cabanha Morro dos Padres como forma de exaltar o “nobre amigo” (express√£o militar usada para referir-se ao cavalo) e honrar a mem√≥ria de antigos her√≥is.

Ao final da cavalgada, ocorreu um tradicional Torneio de Laço e um almoço de confraternização.

 

No dia 10 de maio, √†s 10:30h, ocorrer√° uma solenidade militar aberta ao p√ļblico onde ser√° comemorado o Dia da Cavalaria.