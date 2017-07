Vereadores de Mafra parabenizam 5º RCC pelo apoio a população

Nessa terça-feira, 11 de julho, os vereadores de Mafra entregaram uma moção de congratulações para o 5º Regimento de Carros de Combate “Tenente Ary Rauen” pelos 73 anos de história e destaque na região, em uma sessão solene realizada na Câmara. A moção foi assinada por todos os integrantes da 18ª Legislatura.

A justificativa para prestar esta homenagem ao 5º RCC é de que a instituição militar auxilia diariamente na vida da população das cidades-irmãs, Mafra/SC e Rio Negro/PR. Em momentos extremos, como a enchente de 2014, o Exército deu suporte para as famílias atingidas.

Transferida de Santo Ângelo para Rio Negro em 1973, a Unidade ocupou as instalações que abrigaram o 2º Batalhão Ferroviário (Batalhão Mauá) e o 3º Batalhão de Comunicações do Exército, e seus integrante trabalham diariamente para servir com precisão a população.