Cães para adoção

A Associação Abrigo de Cães São Francisco de Assis foi fundada no dia 27 de julho de 2011, com sede no Município de Rio Negro-PR, é uma entidade de natureza privada, sem fins lucrativos, ou político partidário.

A finalidade da associação é dar assistência a animais abandonados, doentes, feridos ou vítimas de crueldade, abuso ou maus tratos, em clínicas veterinárias conveniadas. Recolher, sempre que possível e de acordo com a capacidade do abrigo, cães abandonados ou extraviados, encaminhando-os, depois de tratados e castrados, para adoção.