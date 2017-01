Selecione a categoria desejada Animais Antiguidades Bicicletas Câmeras digitais Caminhões Carros Celulares Diversos Eletrodomésticos Eletrônicos Empregos Imóveis Informática Instrumentos musicais Motos Serviços Terrenos Vídeo games Ver todos os anúncios Publique um anuncio Cadastrar anúncio Solicitar modificações

Gol Power modelo G5

Revisado, documentação em dia e sem restrição.

Modelo G5

Segue algumas características do carro.

ABS

Air Bag duplo

Volante escamoteável

Ar condicionado

Pisca nos retrovisores

Vidro elétrico nas quatro portas com interface

Manual e chave reserva

Estepe sem uso.

Retrovisores elétrico com tilt down

Farol de neblina

Chave tipo canivete

Bom de pneus

Alarme entre outros.

Única Dona.