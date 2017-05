Selecione a categoria desejada Animais Antiguidades Bicicletas Câmeras digitais Caminhões Carros Celulares Diversos Eletrodomésticos Eletrônicos Empregos Imóveis Informática Instrumentos musicais Motos Serviços Terrenos Vídeo games Ver todos os anúncios Publique um anuncio Cadastrar anúncio Solicitar modificações

Cadeira de Bebê Burigotto para Automóvel usada

Usada

Recomendado para crianças: de 0 a 25 kg

Estrutura em plástico de engenharia

Prática, segura, confortável e de fácil instalação no veículo

Apoio para cabeça regulável em 7 posições, que acompanha o crescimento da criança, com proteção contra impacto lateral

Testada e aprovada em todas as posições de inclinação

Cinto de segurança se ajusta automaticamente à altura da criança, acompanhando a regulagem do apoio para a cabeça

Redutor de assento removível

Reclinável em 4 posições, sem a necessidade de ajuste do cinto do veiculo

Cinto de segurança de 5 pontos de fixação com protetores acolchoados nos ombros

Sistema central de ajuste do cinto

Guias para passagem do cinto de segurança do carro