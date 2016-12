MÃ¡quina de solda MiG sem gÃ¡s

Selecione a categoria desejada Animais Antiguidades Bicicletas Câmeras digitais Caminhões Carros Celulares Diversos Eletrodomésticos Eletrônicos Empregos Imóveis Informática Instrumentos musicais Motos Serviços Terrenos Vídeo games Ver todos os anúncios Publique um anuncio Cadastrar anúncio Solicitar modificações

Máquina de solda MiG sem gás

Maquina de solda MiG sem uso de gás. 130 amperes, marca Zenithe. Ideal para soldagem de chapas e metalon com espessura entre 1,00 mm e 5,00 de espessura

Por não utilizar gás no processo de soldagem, funciona perfeitamente em locais abertos e com vento.