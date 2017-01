Vendo guincho campineiro Garra Florestal Skyder Grua PinÃ§a

Selecione a categoria desejada Animais Antiguidades Bicicletas Câmeras digitais Caminhões Carros Celulares Diversos Eletrodomésticos Eletrônicos Empregos Imóveis Informática Instrumentos musicais Motos Serviços Terrenos Vídeo games Ver todos os anúncios Publique um anuncio Cadastrar anúncio Solicitar modificações

- Publicidade -

Vendo guincho campineiro Garra Florestal Skyder Grua Pinça

Vendo Guincho Campineiro Novo para madeira

(também chamado de Garra Florestal / Grua / Pinça hidráulica / skider para toras eucalipto, pinus, etc)

Garra fechada = 3cm.

Abraçamento ideal 60 cm.

Batente reforçado para alinhamento de toras.

Garras reforçadas com 7,8 cm

Mancal da garra diâmetro 101,6 mm

Eixos de liga com resistência superior

Graxeiras para lubrificação.

Saída para engate de carreta ou cabo.

Peso do equipamennto = 385kg