DVD retratil Napoli 7968

Dvd automotivo retratil da napoli completo com gps integrado e tv digital acompanhas as antenas ecelente pra som com 5 rca tela 8 polegada tem dois meses de uso

Contato whats tbm 47 988520649