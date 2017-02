Selecione a categoria desejada Animais Antiguidades Bicicletas Câmeras digitais Caminhões Carros Celulares Diversos Eletrodomésticos Eletrônicos Empregos Imóveis Informática Instrumentos musicais Motos Serviços Terrenos Vídeo games Ver todos os anúncios Publique um anuncio Cadastrar anúncio Solicitar modificações

Alugo casa de alvenaria com 60 metros quadrados

ALUGO CASA DE ALVENARIA COM DOIS QUARTOS,SALA,COZINHA,BANHEIRO E GARAGEM ABERTA PARA CARRO.TAMBEM CONTEM 1 TANQUE DE ROUPAS INSTALADO NA GARAGEM.TELHADO DA CASA COM TELHAS DE BARRO E CALHAS E PISO TODO COM CERAMICA E BOX NO BANHEIRO.