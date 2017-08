Selecione a categoria desejada Animais Antiguidades Bicicletas Câmeras digitais Caminhões Carros Celulares Diversos Eletrodomésticos Eletrônicos Empregos Imóveis Informática Instrumentos musicais Motos Serviços Terrenos Vídeo games Ver todos os anúncios Publique um anuncio Cadastrar anúncio Solicitar modificações

Alugo casa na praia de Barra do Sul

ALUGO CASA na PRAIA de Barra do Sul.

Amplo Espaço e Ótima Localização.

Fica a 70 Metros do MAR……

PRAIA SELO VERDE QUALIDADE ÁGUA.

RECOMENDÁVEL BANHO, Limpa (Esgoto não cai MAR).

DISPONÍVEL NO MOMENTO. Diárias e Finais de Semana.

PRAIA de Barra do SUL – Norte SC.

Amplo Espaço, Ótima Localização, no Centro da cidade, Boca da Barra, Lagoa e do Mar.

Interessados entrar em contato através do número:

(47) 9280-2323 ou 8433-4633

LIGAR de 2ª Feira a 6ª Feira ligar das 12:30 horas as 13:00 horas e após as 18:00 horas da tarde.

Sábado e Domingo a partir das 08:00 horas até as 23:00 horas.

Reservas são realizadas sempre com bastante antecedência