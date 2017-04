Selecione a categoria desejada Animais Antiguidades Bicicletas Câmeras digitais Caminhões Carros Celulares Diversos Eletrodomésticos Eletrônicos Empregos Imóveis Informática Instrumentos musicais Motos Serviços Terrenos Vídeo games Ver todos os anúncios Publique um anuncio Cadastrar anúncio Solicitar modificações

- Publicidade -

Apartamento em Curitiba no bairro Campo do Santana

Compartilhar no Facebook

estou vendendo meu Apartamento em Curitiba , 48 mts , varanda , salao de festas, 1 vaga de garagem, motivo mudei para Mafra, aceito carro no negócio. to pedindo 35 mil , Apartamento esta financiado pela Caixa Economica, e tem saldo devedor de 73 mil, esta avaliado em 110 mil. podemos fazer um Contrato de compra e venda, O MESMO HJ ESTA ALUGADO, TEM UM CONTRATO DE 1 ANO,, BOM PRA QUEM QUER INVESTIR, O CONDOMINIO ESTA SENDO PAGO PELA PESSOA QUE ESTÁ NO AP,