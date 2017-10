Casa de alvenaria em ItaiÃ³polis

Selecione a categoria desejada Animais Antiguidades Bicicletas Câmeras digitais Caminhões Carros Celulares Diversos Eletrodomésticos Eletrônicos Empregos Imóveis Informática Instrumentos musicais Motos Serviços Terrenos Vídeo games Ver todos os anúncios Publique um anuncio Cadastrar anúncio Solicitar modificações

Casa de alvenaria em Itaiópolis

Vendo uma casa de alvenaria com 64 Metros quadrados contendo dois quartos,sala cozinha conjugado. Banheiro,Garagem,lavanderia.Toda murada com portâo eletronico

Terreno medindo 231 metro quadrados.

Logalizado na Rua Alois tyska Centro de Itaiopolis sc Próximo ao Hospital,l creche,Bibilioteca.

Valor Cento e quinze mil reais

Obs: Aceito carro ou caminhonete com parte do pagamento.