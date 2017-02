Selecione a categoria desejada Animais Antiguidades Bicicletas Câmeras digitais Caminhões Carros Celulares Diversos Eletrodomésticos Eletrônicos Empregos Imóveis Informática Instrumentos musicais Motos Serviços Terrenos Vídeo games Ver todos os anúncios Publique um anuncio Cadastrar anúncio Solicitar modificações

Casa para o Carnaval 2017 em Itapoá SC

pacote de 5 dias para o carnaval para ate 10 pessoas R$ 1.750,00 outras datas R$ 250,00 a diaria casa com 130 m² com moveis camas belixes louças maquina de lavar garragem a 600 mts do mar proximo a celesc casa cercada com estacionamento

OBS e locado so a parte terea fora da temporada R$ 150,00 a diaria