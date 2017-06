Selecione a categoria desejada Animais Antiguidades Bicicletas Câmeras digitais Caminhões Carros Celulares Diversos Eletrodomésticos Eletrônicos Empregos Imóveis Informática Instrumentos musicais Motos Serviços Terrenos Vídeo games Ver todos os anúncios Publique um anuncio Cadastrar anúncio Solicitar modificações

Terrenos com casa no centro

VENDE´SE 2 TERRENO NO CENTRO DE MAFRA , 1 MEDINDO 740 M QUADRADOS , COM 2 CASAS , E O OUTRO COM 250 M QUADRADOS CONTENDO UMA CASA DE MADEIRA , VENDO OS DOIS JUNTOS , OU SEPARADO . AMBOS NA RUA VITORINO BACELAR , VALOR À CONSULTAR PELO FONE 47- 3642-3114