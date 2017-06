Mouse Deathadder

Selecione a categoria desejada Animais Antiguidades Bicicletas Câmeras digitais Caminhões Carros Celulares Diversos Eletrodomésticos Eletrônicos Empregos Imóveis Informática Instrumentos musicais Motos Serviços Terrenos Vídeo games Ver todos os anúncios Publique um anuncio Cadastrar anúncio Solicitar modificações

Mouse Gamer Razer Deathadder

Especificações:

– Sensor óptico 6400dpi de 4G

РDesign ergon̫mico para destros, com espunhaduras laterais textualizadas de borracha

– 5 botões Hyperesponse (de resposta rápida) com programação independente

– Compatível com razer synapse 2.0

– Ultrapolling com resposta de 1000hz

– Ajuste de sensibilidade em tempo real

РModo Always-On(o mouse ṇo desliga quando estiver inativo)

Р200 polegadas por segundo e 50g de acelera̤̣o

– Pezinhos Ultraslick silenciosos

– Conector USB banhado a ouro

РCabo de fibra tran̤ada: 2,13m

РDimens̵es aproximadas: 127 x 70 x 44mm