Selecione a categoria desejada Animais Antiguidades Bicicletas Câmeras digitais Caminhões Carros Celulares Diversos Eletrodomésticos Eletrônicos Empregos Imóveis Informática Instrumentos musicais Motos Serviços Terrenos Vídeo games Ver todos os anúncios Publique um anuncio Cadastrar anúncio Solicitar modificações

- Publicidade -

Câmeras de segurança, alarmes, portão eletrônico e interfone

Nos dias atuais, segurança é tudo, por tanto, possuir dispositivos de segurança eletrônica é mais que essencial, simplesmente uma obrigação. E pensando nisso, oferecemos a vocês kits CFTV com câmeras da mais alta qualidade, visão noturna e gravação em full hd. Alarmes, kit portão eletrônico e interfones com o menor custo benefício do mercado. Venha conferir e tenha a melhor segurança pelo menor preço! São kits de com duas câmeras de alta qualidade a partir de 300,00 reais, é isso mesmo!

Contatos: (47) 9 9625-9870 (principal)

(47) 9 9733-0924 (whatsapp)