Motorista particular

Motorista particular para Mafra-SC, Rio Negro-PR e região, com carro próprio ou do próprio cliente. Renault Megane Grand Tour, com ar condicionado e quatro portas. Para viagens, consultas médicas, lazer, reuniões, compras, entre outros. 45 anos de CNH, com data e hora marcada. Consulte pelo fone: 47-99638-7885 ou wathsApp: 45-99916-6111.