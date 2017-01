Terreno em BalneÃ¡rio ItapoÃ¡

Selecione a categoria desejada Animais Antiguidades Bicicletas Câmeras digitais Caminhões Carros Celulares Diversos Eletrodomésticos Eletrônicos Empregos Imóveis Informática Instrumentos musicais Motos Serviços Terrenos Vídeo games Ver todos os anúncios Publique um anuncio Cadastrar anúncio Solicitar modificações

- Publicidade -

Terreno em Balneário Itapoá

Excelente terreno no Balneário Itapoá – Anexo B -1, medindo 15 x 42 com ( 630 M²), face Norte, topografia plana, aterrado, murado nas divisas laterais e nos fundos,

próximo de supermercado, panificadora, do Corpo de Bombeiros, e a aproximadamente 90 mts do asfalto (acesso de Itapoá, chegada pela SC 416 – conhecida como estrada serrinha).

Ideal para empreendimento de apartamentos ou condomínio de casas.

Pagamento facilitado, em condições a combinar. Consulte-nos!