Terreno em Barra Velha

Vendo ou Troco por lote em Mafra, 2 Lotes juntos próximo na praia de Barra Velha- SC, com 698m (17m x 41m), em caso de venda, financiável a entrada + parcelas de 1 salário mínimo. Rua com luz, água e macadâmia. Particular watts – R$ 110.000,00 – F: 16 9820-96397