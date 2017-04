Selecione a categoria desejada Animais Antiguidades Bicicletas Câmeras digitais Caminhões Carros Celulares Diversos Eletrodomésticos Eletrônicos Empregos Imóveis Informática Instrumentos musicais Motos Serviços Terrenos Vídeo games Ver todos os anúncios Publique um anuncio Cadastrar anúncio Solicitar modificações

- Publicidade -

Terreno (lote urbano)

Vendo terreno (lote urbano) com 395 m2 (12 x 32,9) localizado no bairro Vila Ivete, próximo a escolinha do Amola Flecha, com escritura pública, toda infra-estrutura (agua, luz, ônibus urbano, telefone, lixo comum e reciclável, etc..), terreno alto, plano e com uma linda vista para o vale do Rio Negro.

Lugar tranquilo, excelente para moradia ou investimento.

Valor R$ 60.000,00 para pagamento a vista ou…

R$ 8.500,00 de entrada + 100 parcelas de R$ 650,00* – R$ 73.500,00

(*As parcelas serão atualizadas mensalmente pelo IGP-M mais juros de 1% ao mês)(*Direto com o proprietário)(*Mediante aprovação de cadastro)

Consulte outras condições e disponibilidades.

Fone celular/WhatsApp: 48.99622.0003

Fone convencional: 47.3642.1844