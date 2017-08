Terreno para lotear ou chÃ¡cara

Selecione a categoria desejada Animais Antiguidades Bicicletas Câmeras digitais Caminhões Carros Celulares Diversos Eletrodomésticos Eletrônicos Empregos Imóveis Informática Instrumentos musicais Motos Serviços Terrenos Vídeo games Ver todos os anúncios Publique um anuncio Cadastrar anúncio Solicitar modificações

Terreno para lotear ou chácara

Terreno com 13,310 metros quadrados a 6km do centro da cidade de rio negro podendo ser feito dele lotes para venda separada podendo valer 25 a 30 mil cada lote, terreno possui agua e luz da rua apenas e todo cercado.

aceito casa na cidade ou até mesmo caminhonete como parte do pagamento!

*** valor do terreno // 250,000,00 // 250 Mil ***

47 9 8497-7091 oi

47 9 9791-9534 tim – whatsapp

47 9 8461-7668 oi

LOCALIZAÇÃO PELO GOOGLE MAPS

Estrada Mun., 1539

Rio Negro – PR

83880-000