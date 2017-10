Vendo 03 lotinhos para construÃ§Ã£o de sobrados

Selecione a categoria desejada Animais Antiguidades Bicicletas Câmeras digitais Caminhões Carros Celulares Diversos Eletrodomésticos Eletrônicos Empregos Imóveis Informática Instrumentos musicais Motos Serviços Terrenos Vídeo games Ver todos os anúncios Publique um anuncio Cadastrar anúncio Solicitar modificações

Vendo 03 lotinhos para construção de sobrados

Vendo oportunidade no centro: condomínio contemplando 03 lotinhos para construção de 3 sobrados. Projeto já aprovado na prefeitura e toda documentação averbada no registro de imóveis. Imovel limpo, seco e sem restrição…Terreno murado e com portão eletronico de elevação. Só construir!!!! Se quiser construir e vender os sobrados o valor de mercado é 250 mil pra mais cada….no local já existem 2 sobrados prontos e já vendidos. Próximo Mig, fórum, hospital. Vendo individualmente se quiser. Compre e construa seu imóvel sozinho com uns 70 mil mais valor lotinho deixa pronto!!!!…parcelamos os lotes. Faça sua proposta. R$ R$ 55.000 cada. Aceito proposta para os três juntos.