Xbox 360 desbloqueado com HD 320GB e vários jogos na memória e alguns DVDs

01 controle sem fio, HD 320GB c/ vários jogos (GTA V, Skyrim legendary, farcry 4) e também DVD´s . ja vai com a ultima atualização da dash, freestyle/aurora, cabo adaptador pra RCA e cabo HDMI novo

videogame está com pequeno detalhe na frente(faltando tampa da porta usb, mas funciona tudo perfeitamente.

*Apenas venda