Espetáculo “Quando se calam os anjos” reuniu grande público em Rio Negro

Na noite da Ăşltima quarta-feira (31) aconteceu em Rio Negro o Espetáculo de Dança “Quando se calam os anjos”, da Curitiba Cia de Dança. O evento realizado pelo Circuito Sesi Cultura, atravĂ©s da parceria entre a Prefeitura Municipal de Rio Negro – Secretaria de Cultura e Turismo e o Sesi, lotou o Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral. O pĂşblico de aproximadamente 200 pessoas pĂ´de conferir uma bela e intensa apresentação.

A obra partiu da indignação com a indiferença frente a violência impregnada na sociedade e o sentimento de impotência que nos tira a responsabilidade por este estado das coisas. As cenas foram criadas e recriadas através de um jogo de luz, sons e movimentos. A dramaturgia foi construída tendo como ingredientes a inquietude, a ironia, a sensualidade e a fisicalidade exuberante dos corpos poéticos desta jovem companhia.

Na ocasião houve a arrecadação de leite e alimentos que serão destinados a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Este foi o primeiro evento do Sesi Cultura de 2017. Lembrando que serão mais três apresentações ainda este ano, com programação de espetáculos de música e teatro. No dia 30 de junho acontece no Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral o Espetáculo “Noël” em homenagem a Noel Rosa.