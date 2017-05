No dia 10 de maio, o 5º Regimento de Carros de Combate comemorou o Dia da Cavalaria. A atividade começou com uma alvorada, com a presença de todo o efetivo do “Regimento Tenente Ary Rauen” cantando a canção “Alvorada dos Dragões”, de autoria do ex-Presidente da República, o General João Baptista de Oliveira Figueiredo.

Após, houve uma formatura com a presença de diversas autoridades militares e civis da região. Ao final da solenidade, houve um desfile de um pelotão de carros de combate, a fração com o maior poder de fogo do Exército Brasileiro.

O Dia da Cavalaria é comemorado em homenagem ao nascimento de seu patrono e herói, o Marechal Manoel Luís Osorio, nascido do dia 10 de maio de 1808, Vila de Nossa Senhora da Concenção do Arroio, atual município de Osorio, estado do Rio Grande do Sul.