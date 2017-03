Recentemente a talentosa Banda Blush – composta por músicos riomafrenses – lançou o videoclipe da sua nova música: Quero Ver Você Dançar. Em menos de 24 horas o vídeo chegou a mil visualizações no Youtube.

As cenas foram gravadas na barbearia do profissional Marcos Antunes, localizada na cidade de Rio Negro, e também no Armazém Pub, em Mafra.