“A Estrela de Belém” estreia nesta quinta-feira (30) no Cineplus Emacite

Dia 30 estreia em todo o Brasil o filme “A Estrela de Belém”, uma animação especial que contará a história do Natal de uma forma diferente e divertida. O Cineplus Emacite exibira em dois horários: 14h10 e 16h. O filme é ideal para reunir os amigos e toda a família no cinema.

SOBRE O FILME

O longa foi produzido pelo mesmo estúdio dos filmes “Tá Chovendo Hambúrguer” e “Os Smurfs”, tendo a produção assinada pela Affirm FIlms, mesmo estúdio responsável pelos filmes Milagres do Paraíso”, “Ressureição”, “À Prova de Fogo”, entre outros.

Em “A Estrela de Belém” temos um pequeno e destemido burro chamado Bo que anseia por uma vida que vá além da cota diária de trabalho no moinho da vila. Um dia ele encontra coragem para fugir, e finalmente viver as aventuras que tanto sonhou. Em sua jornada, ele logo se alia a Ruth, uma ovelha adorável que se perdeu de seu bando; e a Davi, um pombo com aspirações grandiosas.

Juntos com três sábios camelos e outros animais excêntricos de um estábulo, Bo e seus novos amigos seguem A Estrela e se tornam heróis improváveis na maior história já contada: o primeiro Natal.

Dirigido pelo indicado ao Oscar, Timothy Reckart (Head Over Heels) e produzido por DeVon Franklin (Milagres do Paraíso), junto com Lisa Henson e Brian Henson e Jenni Magee Cook, “A Estrela de Belém” foi escrito e roteirizado por Carlos Kotkin e Simon Moore. Os efeitos especiais ficaram por conta do Cinesite Studios ( Vingadores, Guerra Infinita, Deuses do Egito, X- Men Apocalipse).

Horários válidos a partir do dia 30/11 até o dia 06 de dezembro:



14h10 (Dublado com exibição em 2D)

16h (Dublado com exibição em 2D)

* Não há exibições na segunda-feira.

Clique aqui e consulte os valores dos ingressos.

Sinopse:

Bo é um jovem asno que está cansado de ficar aprisionado em um estábulo, onde sempre anda em círculos para fazer com que o moinho funcione. Incentivado pelo pássaro Davi, seu melhor amigo, ele consegue escapar e, na fuga, se esconde em meio a uma festa de casamento. Ao término do evento, ele é encontrado pela recém-casada Maria, que carrega no ventre aquele que será conhecido como o filho de Deus.

Gênero: Animação

Classificação: Livre

Elenco: Vini Rodrigues, Cristina Mel, Caique Oliveira

Duração: 1h26

Trailer: