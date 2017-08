Cineplus Emacite terá sessões somente à noite nesta sexta-feira (25)

Nesta sexta-feira (25), o Cineplus Emacite será palco de palestras durante toda a manhã e também à tarde, por esta razão só haverá exibição de filmes no período da noite. O cinema exibirá o filme Annabelle 2 nos horários da programação atual: 19h15 e 21h30. Nos demais dias a programação estará normalizada com o filme Uma Família Feliz em exibição às 14h30 e 17h.

Durante esta sexta-feira (25) ser√° realizado no cinema o evento referente √† Semana Nacional da Pessoa com Defici√™ncia Intelectual e M√ļltipla, em sua 3¬™ edi√ß√£o. Est√£o previstas participa√ß√Ķes de cerca de 700 pessoas, entre professores da rede municipal de ensino, profissionais da educa√ß√£o, estagi√°rios, gestores, supervisores e orienta√ß√£o escolar, al√©m da equipe t√©cnica da APAE de Mafra. A realiza√ß√£o √© da Secretaria Municipal de Educa√ß√£o em parceria com a APAE.

O tema do evento √© ‚ÄúPessoa com defici√™ncia: direitos, necessidades e realiza√ß√Ķes‚ÄĚ. A abertura est√° prevista para as 8h30, seguida de apresenta√ß√£o de teatro da APAE. Na sequencia acontecer√£o duas palestras:

РDas 9 às 12h: “O papel do gestor na educação e direitos das crianças e adolescentes (com olhos voltados para a inclusão), a ser proferida por Mauricio Fernandes Pereira.

– Das 13h30 √†s 17h: ‚ÄúEscola comum na perspectiva inclusiva‚ÄĚ, por Rafael Castanho. Tamb√©m haver√° conta√ß√£o de hist√≥rias.

A Semana encerra no dia 28 de agosto, com a Noite Cultural Inclusiva, também a ser realizada no Cineplus Emacite, a partir das 19h.