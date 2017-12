Jogos Mortais – Jigsaw estreia sexta-feira (08) no Cineplus Emacite

Um dos filmes mais aguardados pelo público será exibido a partir da sexta-feira (08) no Cineplus Emacite. Jogos Mortais – Jigsaw promete arrepiar o público. A sessão será às 21h30. Já é possível comprar ingresso de forma antecipada na bilheteria do cinema.

Sinopse:

Um grupo de pessoas é capturado para um novo jogo mortal. Os policiais investigam o caso e as evidências os deixam em dúvida sobre a real identidade do psicopata por trás do jogo.

GĂŞnero: Terror, Suspense

Classificação: 18 anos

Elenco: Tobin Bell, Mandela Van Peebles, Laura Vandervoort

Duração: 01h31

Concorra a ingressos:

Assista ao trailer: