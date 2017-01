O público pediu e o Cineplus Emacite atendeu. O filme “Minha Mãe É Uma Peça 2” estreia nesta quinta-feira (26) em Mafra. Você já pode adquirir o ingresso na bilheteria do cinema.

Sempre na última quinta-feira do mês ocorre a promoção Quinta Maluca do Cineplus. Todos pagam meia-entrada. Aproveite! Reúna os amigos e divirtam-se com uma excelente comédia.

Divulgaremos em breve a programação com os horários das sessões. Acompanhe: www.clickriomafra.com.br/emacite/programacao