Minions e Gru no Cineplus Emacite no filme Meu Malvado Favorito 3

Na noite desta quinta-feira (29), o Circo Social levou ao Cineplus Emacite as personagens Minions e Gru, na estreia do filme Meu Malvado Favorito 3. O grande p√ļblico presente se encantou e tirou diversas fotos para registrar o momento. Na ocasi√£o, os volunt√°rios do Circo Social entregaram panfletos do evento Show do Bem, que ser√° promovido pelo projeto no dia 12 de agosto na nova sede do Fuchs, em Rio Negro. Clique aqui e saiba mais sobre o evento.

O Circo Social realiza constantemente a√ß√Ķes beneficentes em Rio Negro e Mafra. Todas as a√ß√Ķes s√£o realizadas por volunt√°rios. Atualmente o projeto atua nas √°reas da cultura, educa√ß√£o, esporte e a√ß√£o social. Sem mais para o momento, antecipamos votos de elevada estima e considera√ß√£o. Acesse o site e conhe√ßa: www.circosocial.org

Confira as fotos (clique para ampliar):