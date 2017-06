Mulher-Maravilha

Horários de exibição para o período: 08 a 11 e 13 a 14 de junho

14h (Dublado com exibição em 3D)

17h (Dublado com exibição em 3D)

20h (Dublado com exibição em 3D)

23h (Legendado com exibi̤̣o em 3D) РSomente nos dias 09 e 10 de junho.

Sinopse:

Treinada desde cedo para ser uma guerreira imbatível, Diana Prince (Gal Gadot) nunca saiu da paradisíaca ilha em que é reconhecida como princesa das Amazonas. Quando o piloto Steve Trevor (Chris Pine) se acidenta e cai numa praia do local, ela descobre que uma guerra sem precedentes está se espalhando pelo mundo e decide deixar seu lar certa de que pode parar o conflito. Lutando para acabar com todas as lutas, Diana percebe o alcance de seus poderes e sua verdadeira missão na Terra.

Gênero: Ação

Classificação: 12 anos

Elenco: Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen

Duração: 120 min

Distribuidora: Warner Bros

Trailer: