PrÃ©-estreia do filme Cinquenta tons mais escuros atrai bom pÃºblico em Mafra

Um bom p√ļblico compareceu na noite desta quinta-feira no Cineplus Emacite para assistir a pr√©-estreia do filme Cinquenta tons mais escuros. A exibi√ß√£o teve in√≠cio √† 00h, acompanhando as demais cidades do pa√≠s.

O filme segue em cartaz nos próximos dias. Acompanhe a programação do cinema: www.clickriomafra.com.br/emacite/programacao

O bom n√ļmero de espectadores na noite desta quinta-feira prova que h√° p√ļblico para esses hor√°rios diferenciados.

Desde a reativa√ß√£o do cinema no m√™s de dezembro, o p√ļblico vem acompanhando ‚Äď muitas vezes at√© de forma simult√Ęnea ‚Äď grandes estreias nacionais. O Cineplus Emacite mant√©m v√°rias sess√Ķes durante o dia e sempre com filmes atuais, inclusive com essas sess√Ķes especiais no fim da noite, como ocorre nos grandes centros.

