Mais uma vez o p├║blico mostrou que ama o Cineplus Emacite. A sess├úo das 20h30 desta ter├ža-feira (18) ficou lotada para o filme Velozes e Furiosos 8. Todos os ingressos foram vendidos de forma antecipada. Garanta o seu lugar para as pr├│ximas sess├Áes. ├ë poss├şvel comprar o ingresso na bilheteria ap├│s as 13h30. Ou ent├úo atrav├ęs do site da Cineplus: www.cinemacineplus.com.br

Acesse e acompanhe a programa├ž├úo do cinema: www.clickriomafra.com.br/emacite/programacao