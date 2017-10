Thor Ragnarok estreia dia 26 no Cineplus Emacite; confira os horários

Quinta-feira, dia 26, ser√° Quinta Maluca no Cineplus Emacite. A promo√ß√£o ‚Äď que ocorre sempre na √ļltima quinta-feira do m√™s ‚Äď garante o valor de meia-entrada para todo o p√ļblico.

O dia será de estreia no país todo com o filme Thor Ragnarok, da Marvel Studios. Em Mafra não seria diferente, já que o Cineplus Emacite está entre os melhores cinemas ativos do Brasil.

O filme ficar√° em cartaz no formato 3D. Confira os hor√°rios das sess√Ķes (v√°lidos at√© o dia 01/11):

Dublado (3D): 14h30 / 17h30 / 20h30

Legendado (3D): 23h30 (somente nos dias 27 e 28)

* N√£o h√° exibi√ß√Ķes na segunda-feira.

Concorra a ingressos

O portal Click Riomafra far√° diversos sorteios de ingressos para o filme. Clique aqui para concorrer.

Sinopse:

Thor (Chris Hemsworth) está preso do outro lado do universo. Ele precisa correr contra o tempo para voltar a Asgard e parar Ragnarok, a destruição de seu mundo, que está nas mãos da poderosa e implacável vilã Hela (Cate Blanchett).

Gênero: Ação, Fantasia

Classificação: 12 anos

Elenco: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett

Duração: 2h10

Trailer: