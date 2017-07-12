Vagas de estágio disponíveis na ANIE de Mafra

Página atualizada em às 09h19
Os interessados devem comparecer na unidade de Mafra da ANIE.
Endereço: Rua Tenente Ary Rauen, nº 1405, no Alto de Mafra (anexo a Trinway).
Telefone: (47) 3643-6066

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO 

VAGA:

SETOR: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CURSO DESEJADO: ADMINISTRAÇÃO

HORÁRIO:8H ÁS 11H30M E DAS 13H30M ÁS 16H DE SEGUNDA Á SEXTA-FEIRA

BOLSA AUXÍLIO: 430,00

AUXÍLIO TRANSPORTE: 80,00

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OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO 

VAGA:

SETOR: AUXILIAR CONTÁBIL

CURSO DESEJADO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS

HORÁRIO:8H ÁS 11H30M E DAS 13H30M ÁS 16H DE SEGUNDA Á SEXTA-FEIRA

BOLSA AUXÍLIO: 430,00

AUXÍLIO TRANSPORTE: 80,00

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OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO 

VAGA:

SETOR: AUXILIAR JURÍDICO

CURSO DESEJADO: DIREITO

HORÁRIO:8H ÁS 11H30M E DAS 13H30M ÁS 16H DE SEGUNDA Á SEXTA-FEIRA

BOLSA AUXÍLIO: 430,00

AUXÍLIO TRANSPORTE: 80,00

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OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO 

VAGA:

SETOR: INFORMÁTICA

CURSO DESEJADO: TÉC.EM INFORMÁTICA/SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

HORÁRIO:8H ÁS 11H30M E DAS 13H30M ÁS 16H DE SEGUNDA Á SEXTA-FEIRA

BOLSA AUXÍLIO: 430,00

AUXÍLIO TRANSPORTE: 80,00

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Slide1

Aproveite a PROMOÇÃO, traga seus amigos e ganhe descontos!!

TRINWAY CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Rua Ten.Ary Rauen,1404/Alto de Mafra-SC

FONE: (47) 3643-6358 WattsApp: (47) 9 8497-9934