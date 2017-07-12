Vagas de estágio disponíveis na ANIE de Mafra

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO
VAGA:
SETOR: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CURSO DESEJADO: ADMINISTRAÇÃO
HORÁRIO:8H ÁS 11H30M E DAS 13H30M ÁS 16H DE SEGUNDA Á SEXTA-FEIRA
BOLSA AUXÍLIO: 430,00
AUXÍLIO TRANSPORTE: 80,00
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OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO
VAGA:
SETOR: AUXILIAR CONTÁBIL
CURSO DESEJADO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS
HORÁRIO:8H ÁS 11H30M E DAS 13H30M ÁS 16H DE SEGUNDA Á SEXTA-FEIRA
BOLSA AUXÍLIO: 430,00
AUXÍLIO TRANSPORTE: 80,00
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OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO
VAGA:
SETOR: AUXILIAR JURÍDICO
CURSO DESEJADO: DIREITO
HORÁRIO:8H ÁS 11H30M E DAS 13H30M ÁS 16H DE SEGUNDA Á SEXTA-FEIRA
BOLSA AUXÍLIO: 430,00
AUXÍLIO TRANSPORTE: 80,00
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OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO
VAGA:
SETOR: INFORMÁTICA
CURSO DESEJADO: TÉC.EM INFORMÁTICA/SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
HORÁRIO:8H ÁS 11H30M E DAS 13H30M ÁS 16H DE SEGUNDA Á SEXTA-FEIRA
BOLSA AUXÍLIO: 430,00
AUXÍLIO TRANSPORTE: 80,00
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