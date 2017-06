10ª Trilha da Cruzeta resume-se em uma palavra: radical

No domingo, dia 04 de junho, em Mafra, o Jeep Clube Iatolá realizou a tradicional “Trilha da Cruzeta”, que já está na 10ª edição.

Participaram 58 veículos, entre jipes e gaiolas provenientes de diversas cidades, como a Lapa, Itaiópolis, Papanduva, Monte Castelo, Canoinhas, Piên, São Bento do Sul, Rio Negrinho, bem como Mafra e Rio Negro, os quais somados com as “viaturas” do próprio clube, passou de 70 veículos no comboio.

O evento teve início no domingo de manhã na sede do clube localizada no bairro Jardim do Moinho em Mafra, seguindo rumo à trilha na localidade de Imbuial, e devido ao grande número de participantes e ao grande volume de chuva acumulada nos dias antecedentes ao evento, a “trilha” se tornou um desafio e tanto aos participantes, que tiveram muitas dificuldades, levando suas “máquinas” ao limite da capacidade e ainda contando com o apoio dos companheiros para vencerem os mais variados desafios, sendo esta a principal característica desse esporte que sempre preza pela amizade e companheirismo, onde não se medem esforços sempre um ajudando o outro.

No final todos retornaram para o almoço de confraternização, sujos de lama, mas com a alma lavada, cheios de boas histórias, sempre fazendo novos e bons amigos e com as antigas amizades ainda mais fortalecidas, onde nunca é competição e rivalidade e sim parceria e amizade, o que faz praticamente com que todos se sintam pertencentes a uma grande família, que não vê a hora de novamente se encontrar em outra aventura, ainda mais quando se pode levar esposas e filhos, que também compartilham desta grande emoção que o esporte proporciona.

O evento contou pela segunda vez já com a presença do grande amigo do clube, o sr. Renni Shoemberger, apresentador do programa de TV Sport Machine, que fez a cobertura do evento e será exibido na TV em várias cidades de Santa Catarina e outros estados do Brasil, além de cobertura fotográfica pelo pessoal da Studio Mais, onde o amigo Tião usou até um Drone para coletar belas imagens também.

Em breve nas redes sociais, principalmente no Facebook do JC Iatolá, serão exibidas algumas imagens e o próprio vídeo do programa Sport Machine que sempre é muito esperado por todos aficionados do esporte.

Houve também a exposição do novo Troller cedido pela concessionária Trilha SC de São José-SC, o qual no sábado foi submetido ao Test Drive com os membros do clube.

O Jeep Clube Iatolá agradece desde já ao apoio que sempre recebe do Corpo de Bombeiros, Departamento de Trânsito da prefeitura, em especial a toda Polícia Militar que sempre faz questão de colaborar para a segurança no deslocamento desse comboio, aos proprietários dos terrenos, neste ano as famílias Stanchevicz e Peschel no Imbuial, aos membros do clube com suas esposas e filhos, ao amigo Renni Shoemberger e o pessoal da concessionária Trilha SC, a todos os patrocinadores e a imprensa em geral pela divulgação, bem como a participação de todos que vieram prestigiar mais este evento esportivo revendo e fazendo novos e bons amigos.

Quem desejar pode acompanhar o Facebook do JC Iatolá nos próximos dias e ver algumas imagens desta aventura, que sempre conta com vários “clicks” capturando belos momentos deste evento.