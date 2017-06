ABAM Basquetebol Mafra segue bem no estadual sub 13

A equipe de basquetebol feminino de Mafra – ABAM vem mantendo equilíbrio nas disputas do campeonato estadual sub 13, realizado pela Federação Catarinense. No último final de semana, venceu um jogo contra Associação de Basketball Our Tean – ABOT, por 62 a 01, mas perdeu outro, para a equipe Basquete Jaraguá/FME, por 78 a 22. Os jogos aconteceram nas cidades de Jaraguá do Sul e Joinville.

Conforme explicações do técnico professor Plácido Gaissler Filho, a equipe está oscilando bons momentos com momentos de insegurança. Ele salientou que “as jogadoras que mais participam dos treinos, quer pela presença ou pela dedicação, já começam a se destacar na pontuação ou pelo desempenho individual nos fundamentos”.

Ele agradeceu ao apoio que a Prefeitura de Mafra vem dando ao basquetebol feminino, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, “o  que vai fazer com que Mafra volte a brilhar no esporte de Santa Catarina”. Ele disse estar bastante feliz com o apoio que está recebendo do poder público, dos pais e das atletas, além da Federação Catarinense de Basquetebol.