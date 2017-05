Alunos da Escola Avencal São Sebastião se destacam na Maratoninha Corre São Bento

No último sábado (27), 35 alunos entre 4 e 15 anos de idade da Escola Municipal de Educação Básica Avencal São Sebastião, estiveram presentes no Circuito Escolar de Maratoninha Corre São Bento, competição idealizada pela Associação dos Triatletas e Corredores de Rua de São Bento do Sul (ATRICOR) no município de São Bento do Sul. Os alunos atletas disputaram Corrida de Rua com vários atletas representantes dos municípios de São Bento do Sul, Rio Negrinho, Campo Alegre, Piên, Jaraguá do Sul, Joinville, Mafra e Curitiba.

A EMEB Avencal São Sebastião, mais uma vez se destacou na competição conquistando vários lugares no Pódio, recebendo um total de 09 troféus:

Stefany Custódio – 1º lugar categoria 6-7 anos (Feminino)

Ana Beatriz Bannach – 5º lugar categoria 6-7 anos (Feminino)

Tomas Jefferson Becker – 2º lugar categoria 6-7 anos (Masculino)

Cristian Endler – 2º lugar categoria 8-9 anos (Masculino)

Camila Jusviack – 5º lugar categoria 8-9 anos (Feminino)

Stefany Dombrovski de Souza – 5º lugar categoria 10-11 anos (Feminino)

Thalia Dalmolin- 5º lugar categoria 12-13 anos (Feminino)

Gabriel Hack – 5º lugar categoria 14-15 anos (Masculino)

EMEB Avencal – 3º lugar categoria quantidade de atletas

A escola parabeniza todos os alunos atletas pelos excelentes resultados alcançados na Maratoninha Corre São Bento do Sul. Valeu o esforço! Os professores e direção da escola aproveitam a oportunidade para agradecer a todos os pais pelo apoio financeiro para o fretamento do ônibus e também pelo incentivo a participarmos de mais uma competição esportiva, representando assim, muito bem a EMEB Avencal São Sebastião e o município de Mafra.