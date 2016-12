AMAEC é bicampeã no municipal de futebol de Mafra de 2016

No último domingo a praça de esporte dos Milionários da Bola, localizada na Vila Argentina, esteve movimentada com a final do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, numa promoção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, através da coordenação técnica da equipe do Departamento Municipal de Esportes, com total apoio da Prefeitura Municipal de Mafra na gestão Wellington Bielecki.

Esta edição do municipal de futebol, onde há de enaltecer o elevado nível técnico, dentre as 17 equipes que participaram, fazendo o esporte acontecer no município e levando o lazer para várias comunidades do interior.

Apesar do mau tempo reinante, um bom público compareceu na Vila Argentina e foi coroado com uma grande final, aonde Amaec do Campo da Lança e Clube dos Sargentos de Rio Negro, proporcionaram um jogo de muita qualidade técnica.

3º LUGAR – Antecedendo a final aconteceu à decisão do 3º lugar, apontando o empate em 01 a 01 no tempo normal, entre Vasco da Gama de Augusta Vitória e Santa Cruz da Vila Peschel, aonde o vencedor foi conhecido nas cobranças de pênaltis.

Nas penalidades, com destaque para o improvisado goleiro Juliano Cavalheiro, defendeu uma das cobranças o Vasco da Gama de Augusta Vitória, saiu vencedor por 05 a 04, levando o terceiro lugar.

FINAL – Ás 17 horas em campo duas equipes de muita qualidade técnica, merecedoras de estarem na final pelo futebol praticado durante a competição, Amaec do Campo da Lança, buscando o bicampeonato, venceu em 2014 e o Clube dos Sargentos, buscava o titulo para Rio Negro.

Apesar da chuva que caiu durante o jogo, foi uma final emocionante do começo ao apito final da arbitragem, em campo jogadores muito técnicos, mostrando a força do futebol de riomafra.

Num primeiro tempo de muito equilíbrio, apontou o empate em 02 a 02, com gols de Carlão e Charles para o Clube dos Sargentos e Renato e João para a Amaec.

O segundo tempo não foi diferente do primeiro, prevalecia o equilíbrio técnico, dentro das quatro linhas, qualquer erro poderia ser fatal, aonde o atleta João, uma grata revelação do futebol mafrense, colocou novamente a Amaec, na frente do placar 03 a 02.

Os minutos finais foram de muitas emoções, a Amaec tentando segurar o placar e o Clube dos Sargentos, buscava o empate, encurralando o adversário em seu campo de defesa, mas esbarra no experiente goleiro Charles (Ex-Operário), segurava a pressão.

A arbitragem deu seis minutos de acréscimos, haja emoção até ao apito final do árbitro Jucelio Filho da empresa da MKR, que conduziu o jogo com muita disciplina. Mas a Amaec aguentou a pressão do Clube dos Sargentos e merecidamente conquistou o bicampeonato, levando o troféu de campeão para a sede do Campo da Lança.

Além do titulo a Amaec, levou o troféu disciplina, melhor técnico (Zaza), melhor jogador da final (João) e o artilheiro da competição com Samuel com 10 gols, encerrando o ano com chave de ouro, um premio para a diretoria, liderada pelo presidente João Afonso Albrecht e o diretor de esporte Rodrigo Kotuski “Coeio”.