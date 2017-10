Atleta mafrense da Associação Sol Nascente de Karate conquista bronze no Campeonato Brasileiro

Compartilhar no Facebook

Numa promoção da Confederação Brasileira de Karate a cidade de Lauro Freitas, região metropolitana de Salvador, recebeu de 11 a 15 de outubro a etapa final do Campeonato Brasileiro de 2017.

A Associação Sol Nascente de Rio Negro, esteve presente sendo representado pelo atleta Gabriel Soares de 14 anos. Com muito brilhantismo, competindo com os principais karatecas do Brasil o atleta Gabriel Soares, chegou às finais, conquistando o 3º lugar e medalha de bronze em sua categoria.

Esta revelação do karateca do planalto norte, morava em Canoinhas e era treinado pelo Sensei o professor André Simões.

Gabriel Soares mudou-se para Mafra, estudante do Colégio Santo Antônio, faz parte da Associação Sol Nascente de Rio Negro, sendo treinado pelo professor Sensi Drogildo.