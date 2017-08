Atletas da RioMafra Cycling Team nas 12 Horas de Mountain Bike

Compartilhar no Facebook

Os atletas da equipe RioMafra Cycling, composto por Hugo Schelbauer, Geovane Dalla Rosa e Alisson Barbosa, irão encarar um grande desafio no próximo domingo (27) na cidade paranaense de União da Vitória.

Os atletas – representando os municípios de Mafra e Rio Negro – terão pela frente nada mais, nada menos, a participação nas 12 horas, num circuito de 05 km.

Os atletas largarão a meia noite e terão 12 horas para completar o maior número de voltas neste percurso de 5 km. Sem dúvida será uma prova que testarão todos os limites de força, resistência e psicológico dos integrantes da equipe riomafrense.

APOIADORES – A equipe do Riomafra Cycling Team, contam com os seguintes apoiadores nestas 12 horas em União da Vitória: Colégio Excelência, Ideias Brasil Móveis, Transpavh Eko ‘7, HS Colchões, Academia Retro Fitness, Oito Elementos, Konkel Bikes, Bhoro Jeans, Jaqueline Hack Nutricionista, Corpo e Saúde Estudio Bike Fit, Rilex Calçados, Big Passo Calçados, Altmayer Sport’s, Sersolos, Agricultura de Precisão, Topografia e Georreferenciamento, do Grupo Avena de Mafra, Hoffmann, Soluções Ambientais de Canoinhas e região.

MORRETES – Outra parte da equipe do Riomafra Cycling Team estará no domingo (27) participando do Desafio Morretes de Ciclismo de Estrada.

A equipe riomafrense será composta pelos atletas, Ricardo Ciola Corrêa participara na Categoria Speed Sub-30, Arcelio Liebel e Juliano Hack Herbest vão correr na categoria Mountain Bike Master, e Leandro Urbanek atleta também de corrida de rua, vai participar da 1ª Corrida InterMigs aqui em riomafra.