Basquete de Mafra mantém-se na terceira posição no estadual feminino

As meninas da ABAM Basquetebol Mafra/DME mantiveram-se em terceiro lugar no campeonato catarinense sub-13, depois da última rodada do fim de semana, pela chave B. Elas enfrentaram em casa as equipes de Jaraguá do Sul, perdendo por 62 a 20 e venceram a equipe de Araranguá, por 71 a 0. Os jogos aconteceram no ginásio de esportes da ABAM/ Santo Antônio.

Novos desafios acontecerão no próximo final de semana, ainda em Mafra, contra as equipes de Joinville, com jogo na sexta-feira, dia 12 às 19h e de Balneário Camboriú, no sábado, às 13h30min.

O técnico mafrense, Professor Plácido Gaissler Filho explicou que a equipe está começando a assimilar o padrão de jogo com uma marcação forte e um ataque veloz, onde qualquer uma das jogadoras que tiver chance, tem que tentar a cesta sem medo de errar.

O público novamente está sendo esperado para dar apoio à equipe mafrense. A intenção é a realização de outros jogos que poderão ser de mini basquete com as meninas da escolinha de basquetebol ou ainda um jogo com a categoria adulta, Joguinhos ou Olesc.

ATLETAS

Participaram da etapa mafrense as atletas Marcela (9 pontos), Isabela (1 ponto), Maria Letícia (2 pontos), Thailane (4 pontos), Maria Rita (26 pontos), Naila (2 pontos), Maria Gabriely (13 pontos), Thaiane (3 pontos), Julia Milena (21 pontos), Jaine (10 pontos) e Mariana.

CLASSIFICAÇÃO

As equipes que disputam o Campeonato Catarinense de Basquetebol Sub-13 estão assim classificadas:

1º lugar – Sociedade Ginástica de Joinville

2º lugar – Basquete Jaraguá/FME

3º lugar – ABAM Basquetebol Mafra /DME

4º lugar – ABAVI/FME/Balneário Camboriu

5º lugar – Associação de Basketball Our Team-ABOT – Araquari