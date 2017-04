Basquetebol feminino sub-13 de Mafra volta a disputar o campeonato estadual

O retorno do basquetebol feminino mafrense às quadras está contando com o apoio do município de Mafra

A equipe de basquetebol feminino ‘ABAM Basquetebol Mafra’ está participando do Campeonato Estadual de Basquetebol Feminino, categoria sub13, promovido pela Federação Catarinense de Basketball e iniciado no dia 30 de março. No dia 31 foi a estreia da equipe, em Joinville, que teve pela frente o time da Sociedade Ginástica de Joinville/SESPORTE. O placar não foi favorável à equipe mafrense que perdeu de 98 a 16. Já no dia 1º de abril, Mafra voltou a jogar, desta vez em Balneário Camboriú contra a equipe local, num jogo muito disputado. Após perder o primeiro quarto da partida por 20 a 6, venceu de virada por 42 a 41. O professor e técnico da equipe mafrense, Plácido Gaissler Filho, considerou esta vitória “o melhor presente que poderia ter ganhado no dia em que completava 30 anos de serviço pela Prefeitura de Mafra”.

RETORNO ÀS QUADRAS

O retorno do basquetebol feminino mafrense às quadras está contando com o apoio do município de Mafra. Segundo informações do professor Plácido o município se inscreveu neste ano nas categorias sub12 e sub13. Ele explicou que para voltar a disputar o campeonato catarinense, o município deve arcar com os custos de transporte e alimentação das atletas. “A Federação abriu mão da cobrança de algumas taxas, ficando a cargo da mesma o pagamento da arbitragem”, comentou o professor.

TRAJETÓRIA

A história de sucesso do basquete feminino mafrense pretende ser revivida com apoio do município e de pessoas que incentivam o esporte amador e o reconhecem como um importante trabalho social. Da escolinha de basquetebol feminino de Mafra, 11 atletas chegaram a fazer parte da Seleção Catarinense nos anos 90. No mesmo período, as meninas do basquetebol feminino local conquistaram diversos títulos importantes, dentre eles o de campeãs catarinenses em diversas categorias. Em 1993, foram campeãs nas categorias mirim, vice-campeã nas categorias infantil e juvenil e medalha de bronze na categoria adulto, tanto no Campeonato estadual como nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Em 1994 Mafra foi campeã nas categorias mirim (sub13), infantil (sub15), infanto-juvenil (sub17) e vice-campeã na categoria juvenil (sub19).

ATLETA DESTAQUE

Em 2011 Mafra revelou a jovem mafrense Letícia de Oliveira Senf, que fez parte da Seleção Catarinense que disputou o Campeonato Sul Brasileiro de Basquete aquele ano em Curitiba. No ano seguinte a atleta ganhou uma bolsa de estudos do Colégio Dom Bosco. Em 2012 voltou para Santa Catarina, indo residir em Rio do Sul, sendo convocada novamente para a Seleção Catarinense e também para a Brasileira – até 17 anos – que disputou o Campeonato Sul Americano.

PARCERIAS

A ABAM (Associação Beneficente de Amparo ao Menor) cede o local para realização dos treinos, fornece uniformes e oferece suporte administrativo e a Prefeitura de Mafra fornece transporte e alimentação às atletas nos jogos que acontecem fora do município.

Confira a pontuação das atletas nos dois jogos: Isabela Aparecida Silveira (2), Maria Letícia Weck Grahl de Souza, Thailane de Araújo Pinto (7), Maria Rita Kovaleski (13), Naila Stopa, Maria Gabriely dos Santos (6), Thaiane Tischer Lima (12), Julia Milena dos Santos (9), Mariana Nogacz, Jaine Ressel (8). A equipe técnica é composta pelo professor Plácido Gaissler Filho (técnico) e Mariana Genetivel (estatística).